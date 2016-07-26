​В Японии 19 человек погибли в результате атаки неизвестного с ножом

Баку. 26 Июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек погибли в Японии в результате атаки неизвестного с ножом в префектуре Канагава.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Киодо.

Согласно информации агентства, погибли 19 человек, еще двадцать получили тяжелые ранения. Преступник арестован.

"Полиция арестовала мужчину, предположительно, 20 лет, после атаки с ножом в префектуре Канагава", — передает агентство.

Японский телеканал NHK со ссылкой на полицию сообщил о гибели 15 человек в резне в интернате для инвалидов "Сад лилий в Цукуи" под Токио, 45 человек пострадали.

"Мужчина с ножом устроил резню в учреждении для людей с ограниченными возможностями в городе Сагамихара (префектура Канагава), к западу от Токио. Полиция подтверждает гибель 15 человек, еще 45 человек пострадали", — сообщает телеканал. По его данным, 20 из 45 пострадавших получили тяжелые ранения.

Нападавшим оказался 26-летний мужчина, который уже признался в содеянном. Он атаковал людей около 2.30 ночи (21.30 по Баку) и через полчаса сам пришел в полицию и сдался.

Мужчина сообщил правоохранителям, что раньше работал в интернате, на который совершил нападение.