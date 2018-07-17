В Японии 14 человек погибли из-за сильной жары

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек погибли за последние три дня из-за аномальной жары, установившейся в некоторых районах на западе Японии, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Местные СМИ сообщают, что несколько тысяч человек были вынуждены обратиться в медицинские учреждения. В метеорологической службе Японии отметили, что накануне температура воздуха в префектуре Гифу поднялась до 39 градусов по Цельсию. При этом метеорологи подчеркивают, что это самая высокая температура, зафиксированная в Японии с начала этого года.

Отметим, что непрекращающиеся в Японии проливные дожди вызвали наводнения в ряде регионов страны, в результате чего погибли более 200 человек, десятки числятся пропавшими без вести.