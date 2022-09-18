В Японии 12 человек пострадали из-за тайфуна "Нанмадол"

По меньшей мере 12 человек пострадали на юго-западе Японии в результате тайфуна "Нанмадол", который находится возле острова Кюсю.

По меньшей мере 12 человек пострадали на юго-западе Японии в результате тайфуна "Нанмадол", который находится возле острова Кюсю.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK .

Речь в основном идет о травмах, полученных в результате падений. Сообщается также о различного рода ущербе - повреждении кровли домов, падении деревьев, дорожных знаков. В нескольких реках на Кюсю из-за обильных осадков повышен уровень воды.

Сейчас "Нанмадол" находится к югу от Кагосимы. Скорость ветра в его пределах составляет 45 м/с с порывами до 65 м/ с. Однако продвигается в северном направлении он довольно медленно со скоростью 20 км/ч. По сравнению с утром тайфун стал чуть слабее.

Из-за тропического шторма в Японии на этих выходных отменены более 520 внутренних авиарейсов. Приостановлены паромное сообщение и движение железнодорожных экспрессов между городами Кумамото, Кагосима, Фукуока.