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В Японии 12 человек пострадали из-за тайфуна "Нанмадол"

В Японии 12 человек пострадали из-за тайфуна "Нанмадол" По меньшей мере 12 человек пострадали на юго-западе Японии в результате тайфуна "Нанмадол", который находится возле острова Кюсю.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 19:42
В Японии 12 человек пострадали из-за тайфуна Нанмадол

По меньшей мере 12 человек пострадали на юго-западе Японии в результате тайфуна "Нанмадол", который находится возле острова Кюсю.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Речь в основном идет о травмах, полученных в результате падений. Сообщается также о различного рода ущербе - повреждении кровли домов, падении деревьев, дорожных знаков. В нескольких реках на Кюсю из-за обильных осадков повышен уровень воды.

Сейчас "Нанмадол" находится к югу от Кагосимы. Скорость ветра в его пределах составляет 45 м/с с порывами до 65 м/ с. Однако продвигается в северном направлении он довольно медленно со скоростью 20 км/ч. По сравнению с утром тайфун стал чуть слабее.

Из-за тропического шторма в Японии на этих выходных отменены более 520 внутренних авиарейсов. Приостановлены паромное сообщение и движение железнодорожных экспрессов между городами Кумамото, Кагосима, Фукуока.

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Версия на английском языке Typhoon Nanmadol bears down on Japan's Kyushu island
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada “Nanmadol” qasırğası nəticəsində 12 nəfər xəsarət alıb

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