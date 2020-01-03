В январе в Совете Безопасности ООН председательствует Вьетнам

В штаб-квартире ООН состоялась торжественная церемония поднятия флагов вновь избранных непостоянных членов Совета Безопасности, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН.

Такая церемония - это новшество в Совбезе. Впервые она была проведена в январе 2018 года по инициативе Казахстана, который тогда вошел в Совет и, как и Вьетнам, сразу же стал Председателем. Вновь избранные непостоянные члены заменят за знаменитым столом-подковой в Совете Экваториальную Гвинею, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу и Польшу.

Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов. Великобритания, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Франция являются постоянными членами Совета. Десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года – по пять каждый год. В 2018 году непостоянными членами Совета на 2019-2020 годы были избраны Бельгия, Доминиканская Республика, Германия, Индонезия и Южная Африка.

В ходе утренних консультаций, которые прошли за закрытыми дверями, члены Совета согласовали программу работы на предстоящий месяц. Во второй половине дня ее представил журналистам Председатель Совета, Постоянный представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи.

Отметив, что январь в Совете будет насыщенным, посол сообщил, что в программе работы на этот месяц - 27 заседаний. Два из них - открытые дебаты: 9 декабря пройдет заседание «Поддержание международного мира и безопасности: подтверждение приверженности принципам и целям Устава ООН»; на 23 января запланировано заседание, посвященное укреплению сотрудничества между ООН и региональными организациями. На этот раз перед членами Совбеза выступит Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

3 января, в Совете состоится брифинг по Идлибу. О ситуации в этой части Сирии Совету доложат заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло и заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Локок.

Отвечая на вопросы журналистов, вьетнамский постпред подтвердил, что члены Совета делают все возможное для согласования текста резолюции по продлению разрешения на трансграничные гуманитарные поставки в Сирию. Действующее сейчас разрешение истекает 10 января 2020 года. 20 декабря Совет не смог принять ни одну из предложенных резолюций по этому вопросу. Один вариант блокировали Китай и Россия; второй, российский, не набрал нужного числа голосов.

На 22 января запланирован еще один брифинг по Сирии, а 21 января пройдет традиционный брифинг по Ближнему Востоку. Всего в программе - 11 брифингов, посвященных самым разным вопросам: от работы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии до положения в Мали, в Демократической Республике Конго (ДРК), Йемене и Ливии.