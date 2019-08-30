В Якутии самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку

В Кобяйском районе Якутии самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку. Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по региону.

По данным ведомства, самолёт «примерно в 400 км от точки вылета совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района».

Отмечается, что к месту вынужденной посадки вылетел вертолёт Ми-8 для оказания помощи и перевывозки пассажиров.

На борту самолёта находились пять человек.

Все обстоятельства происшествия выясняются.