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    В Якутии разбился самолет Ил-18 с военнослужащими на борту - ОБНОВЛЕНО

    16 человек получили тяжелые травмы

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Шестнадцать человек получили тяжелые травмы в результате аварийной посадки самолета Ил-18 в Якутии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в минобороны России.

    "По докладу с места происшествия, самолет совершил аварийную посадку в 30 км от аэродрома Тикси. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск", — сообщили в ведомстве.

    Все пострадавшие эвакуированы в лечебные учреждения поселка Тикси.

    *** 9:06

    Самолет, на борту которого находились 32 пассажира и семь членов экипажа, разбился в Булунском районе Якутии в 27 км от поселка Тикси.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

    "Самолет Ил-18, вылетевший из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, в понедельник, 19 декабря, потерпел крушение в 27 км от поселка Тикси", - сообщил источник. На борту предположительно находились 32 пассажира и семь членов экипажа, выжили шесть человек.

    В самолете летели офицеры для замены. В настоящее время проводится эвакуация пострадавших.

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