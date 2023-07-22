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В Якутии пылают лесные пожары, охватившие территории более 630 тыс. га

В Якутии пылают лесные пожары, охватившие территории более 630 тыс. га Лесными пожарами в Якутии охвачено более 633 тыс. га леса.
Другие страны
22 июля 2023 г. 10:15
В Якутии пылают лесные пожары, охватившие территории более 630 тыс. га

Лесными пожарами в Якутии охвачено более 633 тыс. га леса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает оперативный штаб региона.

"За прошедшие сутки в Якутии ликвидировали четыре лесных пожара общей площадью 15 тыс. 840 га. Обнаружено четыре новых лесных пожара на площади 666 га. Всего на начало суток действуют 63 лесных пожара на площади 633 тыс. 124 га и один ландшафтный (пожар - ИФ) на площади 493 га", - говорится в сообщении.

Согласно оперштабу, три возгорания локализованы на площади почти 29 тыс. га, включая ландшафтный пожар в трех километрах от села Соболох Момского района.

"Все пожары возникли из-за грозовой активности. Большинство находится в зоне контроля, на труднодоступных и удаленных местностях", - отмечается в сообщении.

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