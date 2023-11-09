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В Якутии обнаружили тела трех пропавших рыбаков

В Якутии обнаружили тела трех пропавших рыбаков В Республике Саха (Якутия) в России обнаружили тела трех пропавших рыбаков.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 10:23
В Якутии обнаружили тела трех пропавших рыбаков

В Республике Саха (Якутия) в России обнаружили тела трех пропавших рыбаков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Служба спасения Якутии.

"9 ноября в ходе поисковых работ на реке Индигирке в Оймяконском районе спасателями Службы спасения республики обнаружены тела троих пропавших мужчин", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в следственном управлении СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности трем лицам. Следствием установлено, что 5 ноября трое мужчин 1980, 1984 и 1956 годов рождения отправились на рыбалку в направлении местности Туостаах в 25 км от села Оймякон на снегоходе "Буран" на реку Индигирку. Утром 7 ноября на месте их рыбалки был обнаружен след снегохода, ведущий от дома. На расстоянии 3 км от него подо льдом реки был утонувший снегоход.

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