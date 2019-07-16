В Якутии на диком пляже утонули семь человек, из них трое детей

Во время купания на несанкционированном пляже в столице Якутии погибли четверо взрослых и трое детей, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По сообщению регионального управления МЧС, во время трагедии на реке Лене на одном из диких пляжей, то есть не предназначенном для массового отдыха, находились 12 человек.

По предварительным данным, дети остались в воде одни без присмотра, стали тонуть, взрослые, пытаясь спасти несовершеннолетних, также стали жертвами водной стихии.

"Спасателями из воды были извлечены тела четырех взрослых и еще одного ребенка, итого погибли семь человек, трое из которых – дети», - говорится в сообщении управления.

В настоящее время с родственниками погибших работают психологи, специалисты выясняют все детали случившегося, региональное управление СК России проводит проверку.