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В Якутии в ДТП погибли четыре человека

В Якутии в ДТП погибли четыре человека ДТП с участием двух машин произошло в Вилюйском районе Якутии, в результате, предварительно, погибли четыре человека, еще четверо пострадали.
Другие страны
25 декабря 2024 г. 18:06
В Якутии в ДТП погибли четыре человека

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Вилюйском районе Якутии, в результате, предварительно, погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

Отмечается, что cреди погибших - новорожденный ребенок, также пострадал один несовершеннолетний.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции, экстренные службы.

"Полицейские устанавливают личности погибших, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Троих пострадавших доставили в лекеченский ФАП, добавили в администрации Вилюйского района.

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