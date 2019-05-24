В WikiLeaks прокомментировали обвинения Минюста США в адрес Ассанжа - ФОТО

Организация WikiLeaks прокомментировала новые обвинения Минюста США в адрес Джулиана Ассанжа.

Как передаёт Report, об этом сообщают иностранные СМИ.

«Это безумие. Конец журналистской деятельности в области национальной безопасности и первой поправке (к Конституции США)», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее сообщалось, что Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа, который в настоящее время содержится в британской тюрьме Белмарш.

Речь идёт о нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.