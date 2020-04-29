​В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса

Мессенджер WhatsApp увеличил лимит пользователей групповых звонков в два раза.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщается в блоге компании.

Теперь до 8 человек могут общаться в рамках групповых звонков. Ранее такая функция была доступна только в тестовых версиях приложения.

Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видеобеседы, отмечается в сообщении компании.

В мире на данный момент зарегистрировано более 3,1 млн случаев заражения, умерли более 214 тыс. человек, вылечились 944 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.