В высокогорном районе на севере Индии сошла лавина

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В районе ледника Сиачен в штате Джамму и Кашмир на севере Индии сошла лавина.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в пятницу официальный представитель Северного командования индийской армии полковник Госвами.

"Лавиной унесло двоих военнослужащих. Один из них был спасен. Его состояние тяжелое, он проходит лечение. Предпринимаются усилия по определению местонахождения пропавшего солдата", - приводит его слова агентство IANS.