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В выборах президента Сингапура будут участвовать три кандидата

В выборах президента Сингапура будут участвовать три кандидата Три кандидата выдвинуты для участия в первых за более чем десятилетие президентских выборах в Сингапуре.
Другие страны
22 августа 2023 г. 16:10
В выборах президента Сингапура будут участвовать три кандидата

Три кандидата выдвинуты для участия в первых за более чем десятилетие президентских выборах в Сингапуре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Straits Times.

По ее информации, кандидатами стали бывший старший министр и экс-заместитель премьер-министра Тарман Шанмугаратнам, финансист Нг Кок Сонг и бизнесмен Тан Кин Лиан. Победивший на выборах кандидат станет девятым президентом в истории Сингапура. Предвыборная агитация закончится 30 августа, а голосование пройдет 1 сентября, сообщает газета.

Президент Сингапура утверждает лиц на ключевые должности, в частности главного судью, генерального прокурора, председателя и членов комиссии по государственной службе, начальника сил обороны и комиссара полиции. Он назначает премьер-министра, который, по его мнению, с наибольшей вероятностью вызовет доверие большинства депутатов парламента. Глава государства наделен правом вето в отношении законопроектов в сфере финансов (вето может быть преодолено парламентом большинством в две трети голосов). Кроме того, он объявляет помилование, участвует в антикоррупционной деятельности, принятии решений по внутренней безопасности и религиозным вопросам.

Предыдущие выборы президента Сингапура должны были пройти в 2017 году. 13 сентября 2017 года избирательная комиссия Сингапура объявила, что критериям, предъявляемым к претендентам на должность главы государства, соответствует только Халима Якоб. Так, кандидаты должны были иметь стаж государственной службы либо возглавлять компанию, капитализация которой превышает 500 млн сингапурских долларов ($371 млн). Кроме того, в ноябре 2016 года были приняты поправки в конституцию, согласно которым должность главы государства закреплялась за представителями определенной этнической группы (китайцы, малайцы и индийцы), если никто из них не занимал этот пост на протяжении пяти предыдущих сроков. В 2017 году кандидатами на высший государственный пост могли быть только малайцы. Таким образом, согласно местному законодательству, выборы не проводились, и Халима Якоб автоматически стала президентом и вступила в должность.

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