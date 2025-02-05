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В ВТО подтвердили получение жалобы Китая в связи с тарифными мерами США

В ВТО подтвердили получение жалобы Китая в связи с тарифными мерами США Представители Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердили, что власти Китая сегодня направили в организацию запрос на проведение консультаций в связи с введением Вашингтоном дополнительных пошлин в размере 10% на импортируемые из КНР товары.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 23:15
В ВТО подтвердили получение жалобы Китая в связи с тарифными мерами США

Представители Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердили, что власти Китая сегодня направили в организацию запрос на проведение консультаций в связи с введением Вашингтоном дополнительных пошлин в размере 10% на импортируемые из КНР товары.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте ВТО.

Отмечается, что, согласно возражениям китайской стороны, введение дополнительных пошлин на товары, импортируемые из КНР в США, противоречит обязательствам Вашингтона в отношении стран-участниц ВТО, которые подпадают под режим наибольшего благоприятствования в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ) от 1994 года.

В соответствии с процедурами, установленными ВТО, у Пекина и Вашингтона есть 60 дней на то, чтобы обсудить возникшие разногласия и найти удовлетворительное решение, не прибегая к дальнейшему судебному разбирательству. Если этого не произойдет, то Китай может потребовать вынесения решения комиссией.

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