В ВС Украины назвали необходимое число мобилизованных для контрнаступления

Киеву необходимо мобилизовать по меньшей мере 1,8 млн человек, чтобы возможность для контрнаступления.

Киеву необходимо мобилизовать по меньшей мере 1,8 млн человек, чтобы иметь возможность для контрнаступления.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Иевлев.

По словам военного, в настоящее время боевые подразделения украинской армии истощены.

Напомним, что днем ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление на фронте, не приведя подробностей.

Военное положение в стране действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.