В ВС Украины назвали необходимое число мобилизованных для контрнаступления

Киеву необходимо мобилизовать по меньшей мере 1,8 млн человек, чтобы иметь возможность для контрнаступления.
Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Иевлев.
По словам военного, в настоящее время боевые подразделения украинской армии истощены.
Напомним, что днем ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление на фронте, не приведя подробностей.
Военное положение в стране действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.