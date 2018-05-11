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    ВВС Турции нанесли удары по целям террористов на севере Ирака

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в районе Хакурк на севере Ирака. Как сообщает Report, в результате уничтожены убежища и оружейные склады боевиков, сообщает Генштаб ВС Турции. 

    «В результате воздушной операции, проведенной в районе Харкук на севере Ирака против сепаратисткой террористической организации, уничтожены убежища и оружейные склады боевиков. Установлено, что террористы готовили атаку на позиции ВС Турции», - говорится в сообщении.

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