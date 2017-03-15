В возрасте 82 лет скончался Датский принц Ричард

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Датский принц Ричард, немецкий князь Сайн-Витгенштейн-Берлебургский, шурин королевы Дании Маргрете II скончался в понедельник на 83-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении копенгагенского дворца Амалиенборг, официальной резиденции датской королевской семьи.

"С чувством глубокой скорби от имени Ее Королевского Высочества принцессы Бенедикты сообщаем, что Его Высочество принц Ричард умер", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в понедельник принц внезапно умер в замке Берлебург в ФРГ (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Принцесса Бенедикта, которая ранее покинула мужа и уехала к сестре в Данию, спешно вернулась в Берлебург.

Интернет-газета The Local сообщает, что принц долгое время боролся с раком.

Ричард родился в 1934 году в старинной аристократической немецкой семьи. Его отец князь Густав Альбрехт исчез в 1944 году в Белоруссии, где воевал в рядах вермахта.

Ричард и датская принцесса Бенедикта поженились в 1968 году. Пара воспитала троих детей. Наследником Ричарда объявлен их старший сын Густав. Он унаследует не только замок покойного князя, но и 15 тыс. га лесных владений вокруг него.