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В воздушном пространстве Пакистана количество авиарейсов снизилось вдвое

В воздушном пространстве Пакистана количество авиарейсов снизилось вдвое Количество авиарейсов через воздушное пространство Пакистана сократилось почти вдвое после вспышки напряженности между Исламабадом и Тегераном.
Другие страны
20 января 2024 г. 10:36
В воздушном пространстве Пакистана количество авиарейсов снизилось вдвое

Количество авиарейсов через воздушное пространство Пакистана сократилось почти вдвое после вспышки напряженности между Исламабадом и Тегераном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Express Tribune.

Осведомленные о ситуации в гражданской авиации источники сообщили о том, что в четверг в воздушном пространстве Пакистана зафиксировали 450 авиарейсов, хотя обычно этот показатель достигает 700-750. Авиакомпании платят Управлению гражданской авиации (CAA) за пролеты над Пакистаном, и подобное сокращение числа рейсов "негативно скажется на доходах страны", говорится в сообщении. Как заявил представитель CAA, никаких ограничений на авиасообщение не было, все полеты с использованием воздушного пространства Пакистана контролировались в соответствии со стандартными эксплуатационными процедурами.

Вооруженные силы Ирана 16 января нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории. При проведении операции использовались беспилотники и ракеты. МИД Пакистана осудил удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия.

18 января пакистанский МИД сообщил, что ВС республики провели антитеррористическую операцию, при которой были нанесены удары по укрытиям экстремистов в иранской провинции Систан и Белуджистан. По данным властей региона, в результате этой атаки погибли 10 человек, в том числе 4 ребенка.

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Версия на английском языке Iran tensions: Flights using Pakistani airspace dip by 50%

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