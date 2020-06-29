В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Несмотря на прогресс в ряде государств, на глобальном уровне распространение пандемии COVID-19 ускоряется.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении социальной жизни. Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть, где развернуться… Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась. Несмотря на то, что некоторые страны добились прогресса, на глобальном уровне пандемия ускоряет свое развитие", - сказал он.