В ВОЗ заявили о высоком риске распространения холеры в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как "очень высокий" риск распространения в мире холеры.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как "очень высокий" риск распространения в мире холеры.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает ВОЗ в информационном бюллетене, по состоянию на 1 февраля в мире из 18 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания, и, согласно прогнозам, в ближайшие месяцы таких стран может стать больше.

"С 16 декабря 2022 года, когда был опубликован первый обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась", - отметили в ВОЗ. "Учитывая текущую ситуацию, в том числе увеличение числа вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 1 февраля 2023 года, по меньшей мере из 18 стран продолжали поступать сообщения о случаях холеры. Поскольку в соответствии с сезонными моделями большие части мира в настоящее время находятся в периоде низкой или межэпидемической передачи, это число может увеличиться в ближайшие месяцы", - прогнозирует ВОЗ.

Особую обеспокоенность у организации вызывает высокая смертность, связанная с холерой. Многие страны "сообщили о более высоких показателях летальности, чем в предыдущие годы". В 2021 году средний показатель летальности составил в среднем в мире 1,9%, а в Африке - 2,9%, что представляет собой "значительное превышение допустимого уровня", составляющего менее 1%, и "является самым высоким показателем, зарегистрированным более чем за десятилетие". При этом, согласно предварительным данным, аналогичная тенденция имеет место в 2022 и 2023 годах, констатировали в ВОЗ.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженной пищей или водой.