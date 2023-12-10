В ВОЗ заявили о высоком риске эпидемий в секторе Газа

Система здравоохранения в секторе Газа находится в плачевном состоянии, что создает идеальные условия для распространения болезней.

Система здравоохранения в секторе Газа находится в плачевном состоянии, что создает идеальные условия для распространения болезней.

Как передает Report , об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Система здравоохранения Газы стоит на коленях и рушится", — заявил глава организации, предположив, что стоит ожидать усугубления ситуации.

Он обратил внимание на тревожные сигналы об эпидемических заболеваниях в регионе. По его словам, наиболее высок риск вспышки эпидемий кровавой диареи и желтухи, а также респираторных инфекций.

Причиной подобной ситуации Гебрейесус видит в высокой концентрации людей на юге анклава в сочетании с антисанитарией, недоеданием, нехваткой воды и жилья.