В ВОЗ заявили о недостаточной активности у почти трети взрослого населения Земли

Почти треть взрослых жителей Земли, или 1,8 млрд, подвергаются повышенному риску сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний, так как не выполняют рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о регулярных физических нагрузках.

Почти треть взрослых жителей Земли, или 1,8 млрд, подвергаются повышенному риску сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний, так как не выполняют рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о регулярных физических нагрузках.

Как передает Report , об этом говорится в докладе организации.

В нем отмечается, что, согласно статистике за 2022 год, "почти треть (31%) взрослых людей в мире, то есть примерно 1,8 млрд, не соблюдали рекомендуемые уровни физической активности". Эксперты встревожены тем, что "тенденция к отсутствию физической активности среди взрослых выросла примерно на пять процентных пунктов с 2010 по 2022 год".

"Если эта тенденция сохранится, то, по прогнозам, к 2030 году уровень малоподвижного образа жизни вырастет до 35%", - констатировали в ВОЗ, напомнив, что взрослым рекомендованы еженедельно 150 минут физических занятий умеренной интенсивности или 75 минут нагрузок высокой интенсивности. Отсутствие физической активности, подчеркнули эксперты, усиливает риск инфарктов, инсультов, диабета второго типа, деменции, рака молочной железы и толстой кишки.

Результаты проведенного ВОЗ исследования говорят об "упущенной возможности снизить риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить состояние психики за счет увеличения физической активности", заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший "обратить вспять тревожную тенденцию".

Недостаточная физическая активность более распространена среди женщин (34%), чем среди мужчин (29%), говорится в докладе. В некоторых странах разрыв достигает 20 процентных пунктов. Люди старше 60 лет менее активны, чем другие возрастные категории, что "подчеркивает важность поощрения физической активности среди пожилых людей", констатировали в ВОЗ.