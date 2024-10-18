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В ВОЗ заявили, что вирус Марбург в Руанде поражает в основном медработников

В ВОЗ заявили, что вирус Марбург в Руанде поражает в основном медработников До 80% зараженных вирусом Марбург в Руанде составляют медработники, контактировавшие с инфицированными.
Другие страны
18 октября 2024 г. 20:26
В ВОЗ заявили, что вирус Марбург в Руанде поражает в основном медработников

До 80% зараженных вирусом Марбург в Руанде составляют медработники, контактировавшие с инфицированными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом ранее было объявлено, что Руанда начала первое в мире клиническое испытание препарата для лечения болезни, вызванной вирусом Марбург, при поддержке ВОЗ.

Согласно докладу, в стране с 27 сентября было зарегистрировано 62 подтвержденных случая заболевания, 15 из которых оказались смертельными, при этом 43 человека выздоровели. Причем более 80% заболевших - это медики двух больниц в столице страны Кигали.

ВОЗ все еще оценивает риск распространения вируса Марбург в Руанде как очень высокий, однако на глобальном уровне риск остается низким.

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