ВОЗ: Коронавирус в Великобритании мутировал незначительно

Мутация не влияет на эффективность препаратов и вакцин

Выявленная в Великобритании мутация коронавируса незначительна и не влияет на эффективность средств для диагностики, препаратов и вакцин. Как передает Report, об этом заявила в пятницу в интервью ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"На данный момент вирус SARS-CoV-2 мутировал очень незначительно, и его изменения пока не отражаются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин", - сказала она.

"ВОЗ рекомендует всем странам по возможности увеличить секвенирование вирусов SARS-CoV-2 и обмениваться данными о последовательностях на международном уровне, в частности сообщать об обнаружении таких же вызывающих озабоченность мутаций", - добавила Вуйнович.

Она отметила, что совместные действия и отсутствие паники позволят контролировать ситуацию с обнаружением в Великобритании и других странах нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, с которым может быть связано его быстрое распространение в юго-восточной части Англии. 19 декабря премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, однако нет доказательств, что его летальность выше. Ряд стран приостановил авиасообщение с Великобританией.