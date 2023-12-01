О нас

В ВОЗ зафиксировали самую быстрорастущую эпидемию ВИЧ в Европе

В ВОЗ зафиксировали самую быстрорастущую эпидемию ВИЧ в Европе Самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире наблюдается в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Другие страны
1 декабря 2023 г. 19:30
В ВОЗ зафиксировали самую быстрорастущую эпидемию ВИЧ в Европе

Самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире наблюдается в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, опубликованном во Всемирный день борьбы со СПИДом.

"В Европейском регионе ВОЗ наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире. 50% людей в Европейском регионе получают поздний диагноз - люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно, и мы не успеваем дойти до них раньше. Эта тенденция не меняется уже 10 лет. В ряде стран нашего региона уровень смертности неприемлемо высок, в других передача ВИЧ практически полностью остановлена", - отмечает Клюге.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropada sürətlə artan İİV epidemiyası müşahidə olunur

Самое важное

Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года
Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года
30 ноября 2023 г. 17:08
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
30 ноября 2023 г. 14:16
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
30 ноября 2023 г. 13:51
Президент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности
ФотоПрезидент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности
29 ноября 2023 г. 14:18
Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам
Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам
29 ноября 2023 г. 14:00
В Азербайджане взрослых людей будут вакцинировать от кори
В Азербайджане взрослых людей будут вакцинировать от кори
28 ноября 2023 г. 16:31
Повышается предельный возраст пребывания на службе для сверхсрочников, прапорщиков и мичманов
Повышается предельный возраст пребывания на службе для сверхсрочников, прапорщиков и мичманов
28 ноября 2023 г. 13:20
Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям
Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям
28 ноября 2023 г. 11:46
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
28 ноября 2023 г. 11:41
Подписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии
ФотоПодписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии
27 ноября 2023 г. 16:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi