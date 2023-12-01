В ВОЗ зафиксировали самую быстрорастущую эпидемию ВИЧ в Европе

Самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире наблюдается в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире наблюдается в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, опубликованном во Всемирный день борьбы со СПИДом.

"В Европейском регионе ВОЗ наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире. 50% людей в Европейском регионе получают поздний диагноз - люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно, и мы не успеваем дойти до них раньше. Эта тенденция не меняется уже 10 лет. В ряде стран нашего региона уровень смертности неприемлемо высок, в других передача ВИЧ практически полностью остановлена", - отмечает Клюге.