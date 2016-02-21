В ВОЗ усомнились в способности вируса Зика помешать играм в Рио

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, ссылаясь на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил, что вирус Зика не станет помехой для успешного проведения летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"На этой неделе я разговаривал с представителем Всемирной организации здравоохранения, и он сказал, что проблема с вирусом Зика не помешает успешному проведению Игр", - приводит слова Баха пресс-служба Олимпийского комитета России в воскресенье.

В настоящее время Бах находится в норвежском Лиллехаммере, где в воскресенье завершается зимняя юношеская Олимпиада.

Вирус Зика впервые был обнаружен в Уганде в 1947 году. Заболевание передается людям через укусы комаров AedesAegypti. Симптомы протекания лихорадки - средневыраженные, но специалисты видят связь между вирусом и случаями микроцефалии у детей, рожденных у инфицированных матерей.

Особым очагом распространения вируса стала Бразилия, где в текущем году должны пройти летние Олимпийские игры. По данным СМИ, случаи заболевания зафиксированы в 39 странах, в том числе в США, КНР и России.

На данный момент не существует ни лекарств, ни вакцин против вируса Зика. По оценкам ВОЗ, создание такой вакцины займет не менее года.