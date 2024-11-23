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В ВОЗ сообщили о прекращении работы около 10% больниц в Ливане

В ВОЗ сообщили о прекращении работы около 10% больниц в Ливане Каждая десятая больница в Ливане была вынуждена полностью или частично прекратить работу из-за боевых действий между Израилем и движением "Хезболлах".
Другие страны
23 ноября 2024 г. 10:01
В ВОЗ сообщили о прекращении работы около 10% больниц в Ливане

Каждая десятая больница в Ливане была вынуждена полностью или частично прекратить работу из-за боевых действий между Израилем и движением "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ливане.

"Сегодня система здравоохранения страны испытывает крайне сильное давление, 15 из 153 больниц прекратили работу или функционируют только частично", - указывается в докладе.

Как отмечается в документе, обстановка отличается в зависимости от региона, поэтому в некоторых районах ситуация является более тяжелой.

"Набатия, одна из восьми провинций Ливана, потеряла около 40% больничных койко-мест", - говорится в докладе ВОЗ.

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