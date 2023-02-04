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В ВОЗ сообщили о циркуляции в мире более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса

В ВОЗ сообщили о циркуляции в мире более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса Более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса циркулируют на настоящий момент в мире, включая XBB.1.5, распространение которого, как ожидается, будет расти.
Другие страны
4 февраля 2023 г. 04:07
В ВОЗ сообщили о циркуляции в мире более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса

Более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса циркулируют на настоящий момент в мире, включая XBB.1.5, распространение которого, как ожидается, будет расти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Омикрон" по-прежнему является на сегодняшний день наиболее заразным вариантом коронавируса. Сейчас имеются более 600 подвидов "омикрона", которые мы отслеживаем, и подвид XBB.1.5 - один из них. То есть вирус продолжает эволюционировать", - сказала ван Керкхове, выступая в ходе традиционного сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в Twitter ВОЗ.

"Мы ожидаем роста распространения XBB.1.5", - предупредила эксперт.

Она подчеркнула, что XBB.1.5 "имеет преимущества в росте по сравнению с другими циркулирующими подвидами". "Мы не видим изменений в тяжести протекания болезни при заражении XBB.1.5. Однако данные для оценки тяжести для XBB.1.5 носят ограниченный характер", - пояснила ван Керкхове, добавив, что в мире имеются сведения примерно о 9 тыс. геномных последовательностей XBB.1.5.

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