В ВОЗ сообщили о более чем 14 тыс. подтвержденных случаев mpox в Африке

С начала 2024 года в Африканском регионе было зарегистрировано не менее 13 тыс. лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян (mpox).

С начала 2024 года в Африканском регионе было зарегистрировано не менее 13 тыс. лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян (mpox).

Как передает Report , об этом сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На три страны - Бурунди, Демократическую Республику Конго и Уганду - приходится около 97% всех зарегистрированных случаев в этом году, уточнили там. ВОЗ оказывает странам критически важную техническую и финансовую поддержку для эффективного реагирования на вспышки.

"Габон, который, как и Южная Африка, Гвинея, Камерун и Конго, по оценкам, больше не испытывает активной передачи mpox в сообществе, представляет собой еще один пример того, как ранние вмешательства могут принести значительную пользу", - говорится в материале ВОЗ.