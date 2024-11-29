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В ВОЗ сообщили о более чем 14 тыс. подтвержденных случаев mpox в Африке

В ВОЗ сообщили о более чем 14 тыс. подтвержденных случаев mpox в Африке С начала 2024 года в Африканском регионе было зарегистрировано не менее 13 тыс. лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян (mpox).
Другие страны
29 ноября 2024 г. 06:58
В ВОЗ сообщили о более чем 14 тыс. подтвержденных случаев mpox в Африке

С начала 2024 года в Африканском регионе было зарегистрировано не менее 13 тыс. лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян (mpox).

Как передает Report, об этом сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На три страны - Бурунди, Демократическую Республику Конго и Уганду - приходится около 97% всех зарегистрированных случаев в этом году, уточнили там. ВОЗ оказывает странам критически важную техническую и финансовую поддержку для эффективного реагирования на вспышки.

"Габон, который, как и Южная Африка, Гвинея, Камерун и Конго, по оценкам, больше не испытывает активной передачи mpox в сообществе, представляет собой еще один пример того, как ранние вмешательства могут принести значительную пользу", - говорится в материале ВОЗ.

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