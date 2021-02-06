В ВОЗ сообщили, что КНР предоставила полный доступ к объектам

Член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак заявил, что китайские власти предоставили экспертам полный доступ ко всем запрошенным объектам и возможность пообщаться со всеми людьми, встречи с которыми были необходимы для

Член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак заявил, что китайские власти предоставили экспертам полный доступ ко всем запрошенным объектам и возможность пообщаться со всеми людьми, встречи с которыми были необходимы для изучения происхождения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

"Нас спросили, где мы хотим побывать. Мы предоставили принимающей стороне список. Как видите, судя по тому, где мы были, мы побывали во всех ключевых местах", - заявил Дасзак, возглавляющий неправительственную экологическую организацию EcoHealth Alliance.

Президент EcoHealth отметил, что, помимо визита в Уханьский институт вирусологии, команде также удалось посетить Уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, и больницы, которые занимались лечением пациентов во время первой вспышки инфекции в конце 2019 - начале 2020 года. Дасзак отметил, что в ближайшие дни эксперты ВОЗ будут анализировать полученные данные и консультироваться с китайскими коллегами. Предварительные выводы будут представлены на брифинге, который состоится в среду, после чего команда специалистов покинет Китай. При этом он подчеркнул, что, для того чтобы окончательно установить происхождение вируса, вероятно, потребуются годы.