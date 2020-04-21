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В ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса

В ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса

Мелита Вуйнович

Существует 67 прототипов вакцин от коронавируса, по трем уже начались клинические испытания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"На данный момент ВОЗ знает, что есть 67 прототипов вакцин, три из них начали первые клинические испытания, другие очень близки к клиническим испытаниям", - сказала она.

"Если даже все будет идти абсолютно прекрасно, не менее 12 и до 18 месяцев будет нужно, чтобы прошли все фазы клинических исследований и клинические пробы, а потом началось и массовое производство", - добавила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.

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