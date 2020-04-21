В ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса

Мелита Вуйнович https://report.az/storage/news/6c2243418f8ce250565f1246cd60cf0a/2ed78609-031f-41d1-84c7-9717b9e24d29_292.jpg

Существует 67 прототипов вакцин от коронавируса, по трем уже начались клинические испытания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"На данный момент ВОЗ знает, что есть 67 прототипов вакцин, три из них начали первые клинические испытания, другие очень близки к клиническим испытаниям", - сказала она.

"Если даже все будет идти абсолютно прекрасно, не менее 12 и до 18 месяцев будет нужно, чтобы прошли все фазы клинических исследований и клинические пробы, а потом началось и массовое производство", - добавила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.