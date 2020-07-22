В ВОЗ рассказали, когда люди начнут получать вакцину от коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди начнут получать вакцину против коронавируса не раньше начала 2021 года.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди начнут получать вакцину против коронавируса не раньше начала 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По словам Райана, несмотря на прогресс в разработке вакцины против COVID-19, необходимо быть реалистичными относительно сроков ее получения.

"При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года", - сказал Райан в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter ВОЗ.

Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.

"Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", - сказал Райан.