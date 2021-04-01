О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ВОЗ призвали ускорить процесс вакцинации в Европе

В ВОЗ призвали ускорить процесс вакцинации в Европе Ускорение процесса вакцинации населения от коронавируса имеет решающее значение, поскольку количество новых случаев заболевания в Европе продолжает увеличиваться
Другие страны
1 апреля 2021 г. 12:23
В ВОЗ призвали ускорить процесс вакцинации в Европе

Ускорение процесса вакцинации населения от коронавируса имеет решающее значение, поскольку количество новых случаев заболевания в Европе продолжает увеличиваться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Вакцины - это лучший выход из пандемии, они не только работают, но и очень эффективно предотвращают инфицирование. Однако внедрение этих вакцин происходит чрезвычайно медленно. И пока охват остается низким, нам необходимо использовать те же меры общественного здравоохранения и социальной защиты, которые мы применяли в прошлом, чтобы компенсировать несоблюдение графика [прививок]. Позвольте мне внести ясность: мы должны ускорить этот процесс, наращивая производство, снижая барьеры для введения вакцин и используя все имеющиеся у нас на складе флаконы [с препаратами]", - приводятся в тексте слова директора бюро Ханса Клюге.

К настоящему моменту только 10% населения региона получили первую дозу вакцины, а 4% - обе.

В общей сложности 27 стран региона ввели частичный или полный локдаун, в 21 государстве действует комендантский час в ночное время. За последние две недели 23 страны ужесточили ограничения, 13 государств ослабили рестрикции, еще девять намерены сделать это.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Афганистане при крушении военного вертолета погибли три человека
В Афганистане при крушении военного вертолета погибли три человека
1 апреля 2021 г. 11:30
Байден: в США вакцинировали почти 75% граждан старше 65 лет
Байден: в США вакцинировали почти 75% граждан старше 65 лет
1 апреля 2021 г. 10:12
Стрельба в Калифорнии, есть погибшие
Стрельба в Калифорнии, есть погибшие
1 апреля 2021 г. 07:23
Совбез ООН призвал скорее провести выборы в Сомали
Совбез ООН призвал скорее провести выборы в Сомали
1 апреля 2021 г. 03:05
Пентагон вновь разрешил трансгендерам служить в армии США
Пентагон вновь разрешил трансгендерам служить в армии США
1 апреля 2021 г. 02:55
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2020 год
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2020 год
31 марта 2021 г. 22:56
В Гааге оставили в силе приговор экс-президенту Кот-д'Ивуара
В Гааге оставили в силе приговор экс-президенту Кот-д'Ивуара
31 марта 2021 г. 21:37
Трамп не исключил, что будет бороться за пост президента в 2024 году
Трамп не исключил, что будет бороться за пост президента в 2024 году
31 марта 2021 г. 20:37
Королева Елизавета II впервые очно посетила мероприятие в 2021 году
Королева Елизавета II впервые очно посетила мероприятие в 2021 году
31 марта 2021 г. 20:25
В США выявили более 61 тысячи новых случаев COVID-19
В США выявили более 61 тысячи новых случаев COVID-19
31 марта 2021 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi