В ВОЗ призвали ускорить процесс вакцинации в Европе

Ускорение процесса вакцинации населения от коронавируса имеет решающее значение, поскольку количество новых случаев заболевания в Европе продолжает увеличиваться

Ускорение процесса вакцинации населения от коронавируса имеет решающее значение, поскольку количество новых случаев заболевания в Европе продолжает увеличиваться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Вакцины - это лучший выход из пандемии, они не только работают, но и очень эффективно предотвращают инфицирование. Однако внедрение этих вакцин происходит чрезвычайно медленно. И пока охват остается низким, нам необходимо использовать те же меры общественного здравоохранения и социальной защиты, которые мы применяли в прошлом, чтобы компенсировать несоблюдение графика [прививок]. Позвольте мне внести ясность: мы должны ускорить этот процесс, наращивая производство, снижая барьеры для введения вакцин и используя все имеющиеся у нас на складе флаконы [с препаратами]", - приводятся в тексте слова директора бюро Ханса Клюге.

К настоящему моменту только 10% населения региона получили первую дозу вакцины, а 4% - обе.

В общей сложности 27 стран региона ввели частичный или полный локдаун, в 21 государстве действует комендантский час в ночное время. За последние две недели 23 страны ужесточили ограничения, 13 государств ослабили рестрикции, еще девять намерены сделать это.