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В ВОЗ призвали к очному обучению школьников в новом учебном году

В ВОЗ призвали к очному обучению школьников в новом учебном году Европейское бюро ВОЗ в преддверии нового учебного года призывает принять все необходимые меры, чтобы школы оставались открытыми
Другие страны
30 августа 2021 г. 15:33
В ВОЗ призвали к очному обучению школьников в новом учебном году

Европейское бюро ВОЗ в преддверии нового учебного года призывает принять все необходимые меры, чтобы школы оставались открытыми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"Поскольку миллионы детей возвращаются в школы, Европейское бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают принять все необходимые меры, чтобы школы оставались открытыми, - отметил он. - Закрытие школ снижает успеваемость, увеличивает вероятность того, что дети бросают учебу, это влияет на их психическое здоровье. Наши дети сильно пострадали за последние 20 месяцев, особенно те, кто уже был уязвим и не мог получить пользу от цифрового обучения".

По словам Клюге, в отличие от ситуации год назад, в настоящее время страны способны обеспечить безопасность детей. Среди мер, необходимых для открытия школ, он называет вакцинацию учителей и школьного персонала, а также детей старше 12 лет, особенно с пониженным иммунитетом. Это также улучшение школьной среды за счет санитарии и гигиены рук, вентиляции, меньшего размера классов, физического дистанцирования, масок (при необходимости) и регулярного тестирования детей и персонала.

"И, прежде всего, защиты психического и социального благополучия детей", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке WHO calls to keep schools open this year

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