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В ВОЗ поступили сведения о более 1,6 тыс. случаях оспы обезьян у человека из 39 стран

В ВОЗ поступили сведения о более 1,6 тыс. случаях оспы обезьян у человека из 39 стран Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о более 1,6 тыс. подтвержденных случаев заболевания людей оспой обезьян и почти 1,5 тыс. предполагаемых случаев, зарегистрированных с начала года в 39 странах мира.
Другие страны
14 июня 2022 г. 19:10
В ВОЗ поступили сведения о более 1,6 тыс. случаях оспы обезьян у человека из 39 стран

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о более 1,6 тыс. подтвержденных случаев заболевания людей оспой обезьян и почти 1,5 тыс. предполагаемых случаев, зарегистрированных с начала года в 39 странах мира.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В этом году в ВОЗ поступили сообщения о более 1 600 подтвержденных случаев оспы обезьян и почти 1 500 случаев с подозрением на это заболевание. Эти сведения пришли из 39 стран, включая семь государств, в которых наличие оспы обезьян обнаруживалось на протяжении лет, и 32 новых затронутых [этой болезнью] стран", - сказал он.

По словам главы ВОЗ, с начала года в мире зарегистрировано 72 случая с летальным исходом.

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