В ВОЗ опровергли информацию о сговоре с радикальным движением ХАМАС

Между Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и палестинским радикальным движением ХАМАС нет никакого сговора, организация не уполномочена и не может проверять все, что происходит в больницах Газы.

Между Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и палестинским радикальным движением ХАМАС нет никакого сговора, организация не уполномочена и не может проверять все, что происходит в больницах Газы.

Как передает Report, об этом заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Тереза Закария.

"Нет никакого сговора между ВОЗ и любыми другими организациями, за исключением партнеров в области здравоохранения и министерства здравоохранения Газы, с которыми мы сотрудничаем. У нас нет мандата расследовать какие-либо другие действия, происходящие в больницах... Эти больницы предоставляют медицинские услуги. Они также используются в качестве убежище для людей, которые были насильственно перемещены", - ответила она на вопрос, заметили ли сотрудники организации присутствие членов движения ХАМАС в больницах.

В январе глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что обвинения Израиля в сговоре с ХАМАС являются ложными и ставят под угрозу жизни сотрудников организации. Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца сообщало, что около 8 тыс. вынужденных переселенцев были эвакуированы из штаба организации и больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. В зданиях остались только около ста врачей и административных сотрудников, примерно 80 раненых и пациентов, а также 40 пожилых лиц. При этом Армия обороны Израиля заявила о том, что внутри и вокруг больниц "Аль-Амаль" и "Насер" в Хан-Юнисе действуют террористы ХАМАС.