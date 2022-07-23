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В ВОЗ объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

В ВОЗ объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового масштаба.
Другие страны
23 июля 2022 г. 19:41
В ВОЗ объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового масштаба.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Чиновник заявил на брифинге организации, что на второй встрече, состоявшейся 21 июля, чрезвычайный комитет ВОЗ не смог прийти к единому мнению по данному вопросу. Однако, учитывая ряд факторов, глава организации принял решение объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.

"По оценке ВОЗ, риск оспы обезьян является умеренным в глобальном масштабе и во всех регионах, за исключением европейского, где мы оцениваем риск как высокий. Также существует явный риск дальнейшего международного распространения, хотя риск того, что вспышка приведет к препятствиям в международных передвижениях на данный момент остается низким", - сказал Гебрейесус.

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