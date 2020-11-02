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В ВОЗ назвали очень сложной ситуацию в плане борьбы с пандемией в Европе

В ВОЗ назвали очень сложной ситуацию в плане борьбы с пандемией в Европе Правительства многих европейских стран сталкиваются с очень сложной ситуацией в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Другие страны
2 ноября 2020 г. 23:56
В ВОЗ назвали очень сложной ситуацию в плане борьбы с пандемией в Европе

Правительства многих европейских стран сталкиваются с очень сложной ситуацией в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом заявил в понедельнике на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Многие правительства находятся в очень сложной ситуации, - отметил он. - Они должны взять под контроль вирус, и в то же время они сильно ограничены в мерах (для предотвращения распространения инфекции)".

С учетом этого, заметил М.Райан, в ВОЗ понимают, почему в Европе проходят акции протеста. "Очевидно, что люди растеряны, они устали и хотят вернуться к нормальной жизни, - сказал эксперт. - Кроме того, у людей есть право ставить под вопрос принимаемые меры. Поэтому важно, чтобы правительства прислушивались к ним, поддерживали связь с населением". Протесты, по его мнению, в целом являются положительным моментом, если они проходят мирно и при соблюдении мер предосторожности, то есть не увеличивают риск распространения заболевания.

Согласно экспертам, эпицентр пандемии из Северной и Южной Америки вновь переместился в Европу. В лидерах по темпам распространения инфекции в последнее время оказались Франция, Испания и Италия.

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