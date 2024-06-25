В ВОЗ назвали неприемлемо высокой смертность от алкоголя в мире

Смертность от алкоголя в мире остается неприемлемо высокой, несмотря на ее снижение с 2010 года.

Смертность от алкоголя в мире остается неприемлемо высокой, несмотря на ее снижение с 2010 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которому в 2019 году 2,6 млн смертей были связаны с употреблением спиртного.

В новом докладе представлена "комплексная обновленная информация, основанная на данных за 2019 год о влиянии употребления алкоголя и наркотиков на здоровье населения", пояснили в ВОЗ.

"Несмотря на некоторое снижение уровня смертности, связанной с алкоголем, с 2010 года общее число смертей из-за его употребления остается неприемлемо высоким", - констатировали эксперты.

В течение 2019 года спиртное унесло жизни 2,6 млн человек, что эквивалентно 4,7% всех смертей за этот год. При этом наиболее высокие показатели смертности были зафиксированы в Европейском и Африканском регионах.

Согласно докладу, около 400 млн человек в 2019 году жили с "расстройствами, связанными с употреблением алкоголя и наркотиков". Из них 209 млн страдали от алкогольной зависимости. В том же году вследствие употребления наркотиков умерли около 600 тыс. человек.