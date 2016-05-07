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    В Восточно-Китайском море 17 человек пропали после столкновения судов

    Рыболовецкое судно столкнулось с иностранным грузовым судном и затонуло

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек пропали без вести в результате столкновения двух судов в Восточно-Китайском море, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел в субботу утром. По предварительным данным, рыболовецкое судно столкнулось с иностранным грузовым судном и затонуло, говорится в сообщении агентства Рейтерс.

    Прибывшим к месту происшествия спасателям удалось спасти двух человек. Пропавшие являются рыбаками с затонувшего китайского судна Lu Rong Yu.

    Принадлежность второго иностранного судна не сообщается. В районе продолжается спасательная операция.

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