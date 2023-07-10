В восьми городах Италии объявили наивысший уровень опасности из-за жары

Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший - "красный" - уровень погодной опасности в восьми итальянских городах, в том числе в Риме, в связи с ожидаемой там во вторник жаркой погодой.
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Метеорологи предупреждали, что на этой неделе в Италии из-за африканского антициклона воздух местами прогреется до рекордных отметок. Так, на острове Сардиния прогнозировалось до 45-47 градусов.
В связи с сильной жарой метеорологи призывают соблюдать все меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки.