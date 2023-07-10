В восьми городах Италии объявили наивысший уровень опасности из-за жары

Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший - "красный" - уровень погодной опасности в восьми итальянских городах, в том числе в Риме, в связи с ожидаемой там во вторник жаркой погодой.

Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший - "красный" - уровень погодной опасности в восьми итальянских городах, в том числе в Риме, в связи с ожидаемой там во вторник жаркой погодой.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, речь идет о Риме и Риети, где красное предупреждение действует и в понедельник, а также о Больцано, Латине, Перудже, Турине, Флоренции, Фрозиноне. В итальянской столице столбик термометра в понедельник днем достиг отметки в 37 градусов.

Метеорологи предупреждали, что на этой неделе в Италии из-за африканского антициклона воздух местами прогреется до рекордных отметок. Так, на острове Сардиния прогнозировалось до 45-47 градусов.

В связи с сильной жарой метеорологи призывают соблюдать все меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки.