​В воскресенье пройдут выборы президента в Польше

Очередные выборы главы государства пройдут в воскресенье в Польше. Ровно в 07:00 по местному времени (09:00 бакинское время) в республике откроются более 27 тысяч участков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование завершится в 21:00 (23:00 бакинское время).

Граждане страны могут выбирать из 11 зарегистрированных кандидатов. Однако, судя по социологическим опросам, только двое из них смогут получить в процентах двузначный результат. Если никто из претендентов на высший государственный пост не наберет свыше 50% голосов, через две недели - 12 июля - состоится второй тур, в который выйдут два кандидата, заручившиеся наибольшей поддержкой сограждан.

В условиях распространения коронавируса нового типа польские власти в середине марта ввели режим эпидемии, который сохраняется до сих пор несмотря на то, что большинство действовавших ранее ограничений уже снято: работают торговые центры, рестораны, сфера услуг и объекты культуры. Число подтвержденных случаев коронавируса в республике к настоящему времени достигло 33 714, при этом 1 435 заразившихся умерли, более 19 тыс. человек выздоровели. Несмотря на эпидемию, как ожидается, явка на выборах будет высокой - на уровне 60%.

Фаворит в борьбе за президентское кресло - действующий польский лидер Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок. Он придерживается консервативных взглядов и вел свою кампанию, убеждая избирателей в том, что в условиях пандемии и спровоцированного ею кризиса не время менять президента и что страна нуждается в продолжении реформ, которые проводит правящая сейчас партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". Выходцем из нее является Дуда. Во время последних опросов общественного мнения готовность отдать свой голос за действующего президента декларировали около 40% избирателей.

Главный конкурент Дуды - кандидат от оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский - набирает в рейтингах около 27% голосов. Он сделал ставку на критику действий своего оппонента и правительства, а также продемонстрировал более либеральный по сравнению с Дудой подход, обещая объединить поляков, дать гражданам "новую солидарность и равные возможности", заняться проблемой окружающей среды.