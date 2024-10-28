В Воронеже при падении в шахту лифта погибли трое рабочих

Трое рабочих погибли в Воронеже при падении в шахту лифта строящегося жилого дома.

Трое рабочих погибли в Воронеже при падении в шахту лифта строящегося жилого дома.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"По предварительной информации, в результате падения трое рабочих скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники регионального следственного управления, они проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего.