В Воронеже при падении в шахту лифта погибли трое рабочих

Трое рабочих погибли в Воронеже при падении в шахту лифта строящегося жилого дома.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.
"По предварительной информации, в результате падения трое рабочих скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники регионального следственного управления, они проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего.