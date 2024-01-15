При затоплении шахты в Коми погиб рабочий, еще один пропал без вести

Один горняк погиб при частичном затоплении шахты в Коми.

Один горняк погиб при частичном затоплении шахты в Коми.

Как передает Report, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Один шахтер госпитализирован. Ведутся поиски одного горняка.

Сообщается, что в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте "Заполярная" на глубине 600 м. Всего в шахте находится смена из 60 человек.

09.26

Прорыв грунтовых вод и частичное затопление шахты "Заполярная" АО "Воркутауголь" произошли в Воркуте. Один горняк пропал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми.

"Сегодня утром в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте "Заполярная" на глубине 600 м. Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работали три человека, один из них пострадал, еще один пропал, его ищут", - говорится в сообщении.