В вооруженных столкновениях в суданском регионе Дарфур погибли около 100 человек

По меньшей мере 100 человек погибли в вооруженных столкновениях между армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ), которые продолжаются в регионе Дарфур, расположенном на западе Судана.

По меньшей мере 100 человек погибли в вооруженных столкновениях между армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ), которые продолжаются в регионе Дарфур, расположенном на западе Судана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал Sky News Arabia.

Вечером в пятницу в интервью телеканалу Alhurra командующий суданскими вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил, что "армия контролирует весь Судан, за исключением нескольких районов Дарфура".

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в этом органе. Основные противоречия между двумя военными структурами страны связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых Вооруженных сил Судана, а также тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя упомянутыми структурами возле военной базы в городе Мерове и Хартуме. По данным министерства здравоохранения, с начала боев в стране погибли свыше 600 человек.