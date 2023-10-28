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В Волгограде экстренно сел лайнер "Аэрофлота", следовавший рейсом Москва-Гянджа

В Волгограде экстренно сел лайнер "Аэрофлота", следовавший рейсом Москва-Гянджа Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в азербайджанский город Гянджа, запросил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.
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28 октября 2023 г. 20:47
В Волгограде экстренно сел лайнер Аэрофлота, следовавший рейсом Москва-Гянджа

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в азербайджанский город Гянджа, запросил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, причиной этому стало состояние здоровья одного из пассажиров.

"В 13:55 в международном аэропорту Волгограда совершил посадку самолет, следовавший из Москвы в Азербайджан. Командир доложил диспетчеру о том, что 29-летний пассажир потерял сознание, и запросил бригаду реанимации к трапу самолета", — рассказали в клинической станции скорой медпомощи.

Медики привели мужчину в чувство и доставила его в городскую клиническую больницу № 25. После тщательного обследования мужчину отправили на амбулаторное лечение.

В международном аэропорту Волгограда уточнили, что рейс выполнялся на лайнере Boeing–737–800 авиакомпании "Аэрофлот". Лайнер совершил посадку в Волгограде в 14:00 и после совершения всех необходимых процедур снова поднялся в воздух в 15:37.

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Версия на азербайджанском языке Moskvadan Gəncəyə uçan təyyarə Volqoqradda təcili eniş edib

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