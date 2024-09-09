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В водах Болгарии пройдут военные учения с участием 13 стран

В водах Болгарии пройдут военные учения с участием 13 стран В территориальных водах Болгарии будет дан старт международным учениям Sea Breeze с участием представителей 13 стран, которые будут проводиться до 20 сентября.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 22:50
В водах Болгарии пройдут военные учения с участием 13 стран

В территориальных водах Болгарии будет дан старт международным учениям Sea Breeze с участием представителей 13 стран, которые будут проводиться до 20 сентября.

Как передает Report со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство, об этом было заявлено в ходе брифинга командующего ВМС Болгарии контр-адмирала Кирилла Михайлова и командующего шестым флотом ВМС США вице-адмирала Томаса Иши в Варне.

"Основная цель учений - отработка тактических действий и приемов борьбы с плавучими и донными минами", - сообщил Михайлов.

Иши дополнил, что в связи с конфликтом России и Украины в Черном море было выявлено 105 морских мин, в результате инцидентов с ними были повреждены по меньшей мере пять судов.

"Наша цель в том, чтобы страны улучшили свои способности работать вместе и применять различные тактические действия по уничтожению подобных боеприпасов. Каждая из стран покажет свои методы по обнаружению и обезвреживанию плавающих мин. Некоторые операции будут проходить на берегу, где будет продемонстрировано различное оборудование для обезвреживания мин", - отметил американский командующий.

Сообщается, что в конце сентября запланирована очередная 10-дневная активация противоминной группы, которая примет участие в учениях по противоминной борьбе в Турции, после чего в ноябре группа примет участие в учениях "Посейдон" и завершит свою активацию в румынской Констанце.

Напомним, что 11 января 2024 года был подписан меморандум о создании совместной противоминной военно-морской группы Турции, Румынии и Болгарии в Черном море.

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