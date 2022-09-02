В ВМС США подтвердили захват своих беспилотников в Красном море

В ВМС США подтвердили, что их беспилотники были захвачены военными Ирана в Красном море.
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По его словам, данный инцидент действительно произошел.
"Дополнительная информация будет предоставлена при возможности", - добавил он.
Ранее, Иранское государственное телевидение показало кадры с палубы иранского эсминца "Джамаран", где моряки в спасательных жилетах осматривали два дрона Saildrone Explorer, один из них они выбросили за борт.
Saildrone Explorer - беспилотный парусник, использующий энергию солнца и оснащенный аппаратурой для наблюдения за морским трафиком. Он оснащен технологиями, имеющиеся в открытом доступе. На момент похищения дрона, на его борту не было секретной информации, сообщили в ВМС США.