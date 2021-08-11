В Вирджинии заключенные захватили контроль над одним из блоков тюрьмы

Заключенные взяли под контроль один из блоков тюрьмы в американском городе Линчберг (штат Вирджиния) в ночь на среду.

Заключенные взяли под контроль один из блоков тюрьмы в американском городе Линчберг (штат Вирджиния) в ночь на среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

Охрана пенитенциарного учреждения была вынуждена покинуть помещение. К месту происшествия прибыли бойцы специализированных подразделений полиции.

Пока не уточняется, сколько заключенных участвуют в беспорядках. Они не выдвигали каких-либо требований. С ними начаты переговоры. Информации о пострадавших не поступало.

Население Линчберга составляет около 80 тыс. человек. Город находится примерно в 250 км к юго-западу от Вашингтона.